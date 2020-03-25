對於武漢台商被註記身份以及返台方式，行政院今（25）日上午表示，不會取消武漢台灣人的註記，將可採「血友病童模式」，搭指定航班回台。衛福部長陳時中今（25）日下午表示，武漢當地仍有高度風險，因此不會取消這些台商的身份註記，且仍要包機返台、抵台後送往集中檢疫所。

陳時中說明，當時是因為武漢封城，人員無法出來，指揮中心推定當地有高風險的疫情，因此認為有強化管理的必要，所以註記其身份，不希望他們以散客方式回台。

陳時中說，目前見到媒體報導，傳出4月8日武漢要解封，人員可以移動，但是否解除註記，這涉及當地是否還有高度風險。就目前觀察，即使武漢解封，當地還是維持高度管理、管制，對台灣來說，仍需要一些觀察期，以了解究竟武漢其內部風險是否比其他地方更高，所以還不會解除其註記。

因此，在此觀察期，陳時中強調，仍以包機為主，並以定點、定時的航班，將涉及海基會、海協會的談判，指揮中心也評估認為要以集中檢疫的方式處理，也避免各自回家居家檢疫，恐被污名化，也是為了風險管控，這樣的集中檢疫並非要處罰誰。

(工商 )