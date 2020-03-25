清水岩寺總幹事陳慶福說，平日就可以撿獲能撿獲10幾20個，假日更不用說。（吳建輝攝）

陳慶福說，早期清水岩附近步道其實有設置垃圾桶，但因為常有附近民眾，大包小包提著自家垃圾，公設的垃圾筒丟置，因此才將其收起。（吳建輝攝）

清水岩寺總幹事陳慶福，特別將口罩回收箱，設置在停車場，希望民眾離開時，能將口罩丟入桶中，不要隨意丟棄在路旁。（吳建輝攝）

彰化清水岩寺後方擁有數條登山步道，最近因疫情登山客暴增，但有許多沒有公德心的民眾，將爬山戴在臉上的口罩，隨意丟棄在路旁，清水岩寺總幹事陳慶福說，今天在停車場設置口罩回收桶，呼籲民眾發揮公德心，將口罩丟入桶中，避免口罩殘留的病菌，傳染給其他人。

新冠肺炎疫情持續燃燒，讓許多民眾因為害怕遭感染，而不敢出門，但許多專家學者呼籲，除了一般的防疫措施，多運動也是防疫很重要的一環，大家都希望透過運動，來增加身體的抵抗力，減少染病危機。

清水岩寺總幹事陳慶福說，最近因為新冠肺炎疫情的關係，假日登山客暴增，但很多人登山戴口罩上山，可能因為不想將口罩病菌帶回家，將戴過的口罩隨意丟棄在路旁，相當沒有公德心，平日就可以撿獲能撿獲10幾20個，假日更不用說。

陳慶福說，早期清水岩附近步道其實有設置垃圾桶，但因為常有附近民眾，大包小包提著自家垃圾，丟入公設的垃圾筒中，因此才將其收起，但最近因為口罩丟棄問題嚴重，今天特別設置「口罩回收桶」，希望民眾不要將自家垃圾丟進桶中。

路過的登山客表示，爬山是戶外空間，只要保持適當的安全距離，其實不用戴口罩，將口罩留給更需要的人，像醫護人員，但不只口罩，一般的垃圾也不能這樣隨意丟棄，要丟棄口罩話，也應該摺好再丟入垃圾桶。

彰化縣環保局表示，其實有蠻多地方再反映口罩隨意丟棄問題，原中央有意設置專用口罩垃圾桶，但怕民眾錯亂，反而更會亂丟，目前是請各鄉鎮各自宣導，呼籲民眾將口罩丟棄在一般垃圾桶裡，請勿隨意丟棄，不僅製造髒亂，還可能將病菌傳染給其他人。

(中時 )