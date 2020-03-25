長榮確診空姐 飛行足跡曝光

航空公司紛紛傳出確診病例，長榮航空公司流出內部信件，要求組員自我提升；而華航有2機師確診，但員工表示自己沒收到內部信，讓許多機組人員人心惶惶。

中央流行疫情指揮中心今下午記者會中表示，長榮空服是今天確診的案232，是3/8至3/11飛美國、3/15飛印尼，3/22發病，於3/24確診。

中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，已請交通部與航空業者來洽談，有直接相關的人員，絕對會收到通知。至於內部管理的問題，要如何加強管理、行政相關措施，航空公司、交通部會再研擬。陳時中強調，大家其實可以安心，沒有被發到信的，其實就是安全的。

媒體提問，為何華航、長榮的確診在疫調裡面都沒有提到，都是等到公司傳出，外界才得知？未來是否調整，與公眾有關的疫調是可以公開？陳時中允諾，未來會考慮公布有關公眾行業的確診案例，相關辦法再與專家會議進行討論。

國內華航、長榮均發生確診機師、空服員，恐成為防疫破口隱憂，指揮中心表示，空服員、機師的工作較為特殊，只要相關人員未進入社區，可以不需要執行14天的居家檢疫。

陳時中表示，航空業者工作特殊，若是落地後馬上要起飛，至少要進行五天的居家檢疫才能出發，雖然最近有機師、空服員接連確診，但沒有被疫調的人員就沒有危險。

(旺報 )