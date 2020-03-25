劉真靈堂遺照曝光。（圖／時報出版提供）

「國標女王」劉真22日病逝，享年44歲，今(25日)稍早吳宗憲出面轉達家屬決定，透露目前決定劉真會在3月底羽化成仙舉行火化儀式，而辛龍至今仍無法面對愛妻逝世事實，吳宗憲嘆氣表示，辛龍至今還無法面對「火化」二字，只要有旁人提及，他便無法接受。

余天稍早出面，表示之後關於劉真的後事處理都會交給吳宗憲統一公開，問到辛龍狀態，余天坦言辛龍狀況很差，聊到劉真就會眼眶泛紅，情緒不穩，也容易想不開，心情跌到谷底。

吳宗憲則說，辛龍至今不想旁人提劉真火化二字，兩人非常相愛，辛龍學會的第一首西洋歌〈Nothing's gonna change my love for you〉就是為了劉真學的，劉真靈堂上也會播這首歌，至於外傳辛龍經濟吃緊，吳宗憲說兩人其實花費平淡，只是買個名牌包就會上新聞，金錢問題不要有太多猜測，也霸氣說如果以後辛龍女兒想去美國念書，自己也願意全額幫忙負擔。

(中時電子報)