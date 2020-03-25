國民黨不分區立委近日發言引發爭議，黨主席江啟臣今天在中常會備妥書面稿拋出重話，表示「部分不分區立委的問政表現使黨形象再次備受考驗」，並提醒不分區立委提名時都簽立承諾書，其中明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象；經查證屬實，願受黨紀處分，並依規定註銷被提名」。

國民黨不分區立委張育美關注寵物防疫，在委員會對著自家愛狗高喊「LULU親親」，而國民黨不分區立委吳斯懷則透過書面質詢，提到「共機繞台法理上不算對我國有顯著挑釁」，兩位不分區立委問政表現，都引發輿論議論紛紛。

國民黨主席江啟臣今天在中常會開始發表談話，他說，國民黨的公職與民代，其言行與問政表現，都代表國民黨的品牌價值，都與黨的社會形象直接連結。在疫情持續蔓延的社會氛圍中，國民黨本應該善盡在野黨責任，齊心防疫，理性監督，與所有國人站在同一陣線。

話鋒一轉，江啟臣指出，然而部分不分區委員的問政表現，卻讓國民黨形象再次備受考驗，不但受到對手政黨猛烈攻擊，一般社會大眾強烈質疑，甚至讓國民黨的支持者再次沮喪失望。

江啟臣提醒，此屆不分區立委提名時，都有簽立承諾書，其中明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象」、「經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷被提名」，顯示國民黨對於不分區委員言行及問政品質，有約束及輔導的權力及義務。

江啟臣也要求接下來的「改革委員會」，應該更具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，用人民期待的標準來要求包含我自己在內的黨籍立法委員。他強調，建立制度，更要落實制度；評鑑的結果，不但要作為不分區委員去留的機制，更要作為區域委員提名的考核；「用黨紀落實，作為再造國民黨品牌價值的第一步」。

(中時 )