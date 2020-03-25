(14：55 更新內文)新冠肺炎疫情持續在全美擴散，連帶衝擊美國經濟，川普政府祭出2兆美元的紓困方案試圖刺激經濟，在美國共和、民主兩黨取得共識後，白宮宣布達成2兆美元紓困案，美股3大指數期貨收斂跌勢，道瓊指期由黑翻紅。

美東時間25日凌晨2點10分(台北時間下午2點10分)，道瓊指數期貨上漲99點，隨漲勢擴大至154點；標普500指數期貨以及納斯達克100指數期貨跌勢均比數小時前收斂。

截至台北時間下午2點55分，道瓊指期上漲256點或1.24%、暫收20864點；標普500指數期貨上漲14.38點或0.59%、暫收2452.38點；那斯達克100指數期貨上漲14.13點或0.19%、暫收7568.88點。

白宮與參議院早些時間共同宣布，達成2兆美元大規模因應新冠肺炎疫情衝擊經濟的紓困方案，美國投資市場期待此方案能通過的情緒，讓道瓊指數終場飆漲2112點，創下87年以來最佳漲幅表現。

不過，華爾街分析師仍在尋找其他的經濟突破口，因為目前情勢來看，還沒有出現疫情獲得控制的跡象。

(中時電子報)