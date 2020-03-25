(17：20 更新內文)新冠肺炎疫情持續在全美擴散，連帶衝擊美國經濟，川普政府祭出2兆美元的紓困方案試圖刺激經濟，在美國共和、民主兩黨取得共識後，白宮宣布達成2兆美元紓困案，美股3大指數期貨收斂跌勢，道瓊指期由黑翻紅，隨後漲幅持續擴大。

美東時間25日凌晨2點10分(台北時間下午2點10分)，道瓊指數期貨上漲99點，隨漲勢擴大至154點；標普500指數期貨以及納斯達克100指數期貨跌勢均比數小時前收斂。

截至台北時間下午5點20分，道瓊指期上漲708.5點或3.44%、暫收21316.5點；標普500指數期貨上漲50.75點或2.08%、暫收2488.75點；那斯達克100指數期貨上漲175.63點或2.32%、暫收7730.38點。

隨著亞股全面收紅，歐洲STOXX 600指數25日早盤也持續上漲，目前上漲15.34點或5.09%、暫收316.76點；英股上漲201點或3.68%、暫收5661.75點，德股漲幅達2.98%，法股漲幅達3.80%。

白宮與參議院早些時間共同宣布，達成2兆美元大規模因應新冠肺炎疫情衝擊經濟的紓困方案，美國投資市場期待此方案能通過的情緒，讓道瓊指數終場飆漲2112點，創下87年以來最佳漲幅表現。

不過，華爾街分析師仍在尋找其他的經濟突破口，因為目前情勢來看，還沒有出現疫情獲得控制的跡象。

(中時電子報)