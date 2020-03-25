巴西網球選手懷爾德確診 網壇也淪陷了 14:492020/03/25 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴西選手懷爾德確診新冠肺炎，成為網壇第一位染病的選手。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 剛過完20歲生日的巴西男子網球選手懷爾德(Thiago Seyboth Wild)，今天在個人推特網站上宣布自己確診新冠肺炎，如今網壇也抵擋不了新冠疫情而淪陷了。 懷爾德在月初於聖地牙哥奪得生涯第一座ATP冠軍，當時他才19歲，隨後在台維斯盃吞下敗仗，巴西最終1比3不敵澳洲。 懷爾德表示，「自己感染了新冠肺炎，但過去一周我都聽從醫師的囑咐將自己隔離起來，並且好好地照顧自己，因此，在此呼籲大家，沒事就好好地待在家裡，減少感染病毒的機會。」 (中時 ) #懷爾德 #網球 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 83年前南京大屠殺 國民政府特工揭戰後秘辛 13:062020/03/22 歷史 越南美女副機長爆紅 逆齡顏值網淪陷 20:112020/03/23 正妹 安倍與巴赫視訊會議 同意東奧延期一年 19:502020/03/24 體育 國1北上車禍 豐陽后綜2校13滑冰選手輕傷 21:322020/03/24 社會 東京奧運 延後1年見 04:102020/03/25 運動天地 《舞力全開》製作人憶劉真 曝她長期暖心舉動 12:162020/03/25 娛樂 奧運延期 選手：感覺像浪費一年 12:472020/03/25 體育 東奧延期受影響 戴資穎這樣說 13:432020/03/25 體育 東奧延賽備戰 國訓中心：暫避免國外移訓 14:302020/03/25 體育 體育熱門新聞 東奧延期受影響 戴資穎這樣說 - 體育 新冠疫情影響 全中運、全大運延期 - 體育 全英公開賽》陸網友：為何台灣羽球這麼強 - 體育 巴西網球選手懷爾德確診 網壇也淪陷了 - 體育 NBA》勇士主帥：浪花弟養傷快崩潰 - NBA 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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