剛過完20歲生日的巴西男子網球選手懷爾德(Thiago Seyboth Wild)，今天在個人推特網站上宣布自己確診新冠肺炎，如今網壇也抵擋不了新冠疫情而淪陷了。

懷爾德在月初於聖地牙哥奪得生涯第一座ATP冠軍，當時他才19歲，隨後在台維斯盃吞下敗仗，巴西最終1比3不敵澳洲。

懷爾德表示，「自己感染了新冠肺炎，但過去一周我都聽從醫師的囑咐將自己隔離起來，並且好好地照顧自己，因此，在此呼籲大家，沒事就好好地待在家裡，減少感染病毒的機會。」

(中時 )