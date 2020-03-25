警方通知老翁兒子前來接回。(警方提供╱吳亮賢新北傳真)

新北市新莊區一名高齡90歲的翁姓老翁15日晚間從新樹路住家出門散步，因患有失智症，忘記如何返家，一路迷走近2公里，直到碧江街文昌祠附近，困在車陣中，被當時巡邏的新莊派出所警員吳國書、黃奕文發現，趕緊將他帶回派出所，並聯繫上老翁兒子前來接回，助全家人平安團圓。

警方指出，當時見老翁年事已高，又說不出自己住在哪裡，便呼叫支援警力，由警員鍾沐圻開車將老翁送返所休息，並耐心陪伴他聊天，過程中老翁才慢慢想起自己是在住家附近散步，沒想到愈走愈遠，又記不起回家路，只好一直往前走。

員警從老翁身上發現家人的聯絡資料後，趕緊聯繫老翁兒子前來接回，兒子到派出所後表示，正因爸爸走失心急如焚，準備要報警時，警方就來電告知找到爸爸了，真的非常感謝。

新莊派出所長張謝佛呼籲，民眾可以為家中患有失智症或曾有走失情況的長輩，至各區公所、社會福利中心及新北市政府聯合服務中心申請「預防走失手鍊」，透過記錄編號，以利警民合作，幫助迷途老人找回返家路。

(中時 )