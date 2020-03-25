國內日前發生照護機構照護人員確診案例，中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元表示，指揮中心根據國外經驗訂定管理指引，醫療醫護、長照機構照護人員，一旦發燒、有上呼吸道症狀，就要採檢。

經專家會議討論決定，醫護人員、長照機構人員若二採陰性，未服用退燒２４小時之後，即可重返崗位，不受14天限制。

(中時 )