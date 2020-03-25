醫療、長照機構有人員發燒等症狀 擴大採檢 14:542020/03/25 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫療、長照機構有人員發燒等症狀 擴大採檢。(醫院示意圖 資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內日前發生照護機構照護人員確診案例，中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元表示，指揮中心根據國外經驗訂定管理指引，醫療醫護、長照機構照護人員，一旦發燒、有上呼吸道症狀，就要採檢。 經專家會議討論決定，醫護人員、長照機構人員若二採陰性，未服用退燒２４小時之後，即可重返崗位，不受14天限制。 (中時 ) #醫療 #長照機構 #人員 #發燒 #照護人員 #擴大採檢 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 近五成民眾擔心染病沒錢醫 一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情，成為美國人心裡的痛？ 13:002020/03/22 財經 三甲級台商醫院 站在防疫第一線 04:092020/03/22 焦點新聞 新增16例 首度出現長照機構護理人員染疫全隔離 17:322020/03/22 生活 案156長照機構 桃園衛生局安置、加強消毒 17:582020/03/22 生活 長照機構應分艙分流！黃偉哲建議中央補助 12:052020/03/23 政治 美國醫療照護支出 每年以5.5％速度成長 14:492020/03/23 財經 長照機構探視 北市擬限制1周1次預約實名制 17:012020/03/23 生活 防範群聚感染 台東26家住宿式機構全面禁止探視 18:512020/03/23 生活 防醫護發燒上班 擬從嚴規範 01:202020/03/24 生活新聞 堵疫情破口先挺長照機構 01:202020/03/24 時論廣場 熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 娛樂 看完「罷韓」民調不忍了？陳致中一句話怒嗆韓！ - 政治 劉真手術失敗昏迷 她曝這劫難原本可能更慘 - 娛樂 破億樂透獎金已用盡？辛龍「爆經濟狀況不好」金錢流向曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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