「國標舞女王」劉真因心臟手術過程出狀況，搶救45天仍病逝，噩耗讓外界無不悲痛，深愛她的丈夫辛龍更是難過到有不好的念頭，資深媒體人狄志為也透露，劉真除了最初的傳統主動脈瓣膜置換手術外，還裝葉克膜、開顱減壓及外傳的截斷腳趾，至少動了4次刀，名主持人鄭弘儀相當心疼她，用「飽受折磨」來形容劉真的最後時刻，而家醫科醫師陳柏臣，也在節目上解析劉真可能進行截肢的原因。

劉真病榻奮戰45天病逝，期間多次為續命動刀，甚至傳出截肢，家醫科醫師陳柏臣在《新聞挖挖哇》節目中分析劉真病況，表示她選擇做傳統開心手術，須從氣管一路向下延伸切開，還得剝開保護心臟的肋骨，傷口很大，而他認為此手術執行的必須性，乃因劉真是主動脈狹窄，心臟收縮後將血液打往全身，第一個經過的就是主動脈，「只要血過不去的話，全身就沒有血了」。

至於葉克膜的裝置方式，陳柏臣醫師表示，有些需要打開心臟裝置，但多數人可從脖子及腹股溝部位安置做循環，「她(劉真)應該是從脖子跟鼠蹊部兩個地方去做一個撐，所以下肢或是手的末端，才會出現缺血問題」，更進一步解釋，裝上葉克膜後，需將血液移出後再導入，因此容易造成末端缺血。

而除了末端外，也有腦部缺血的副作用，為保住心肺，另需在血液進行體外循環時，打抗凝血劑避免血液凝結，但此藥物會有腦出血的副作用，陳柏臣表示時間一拉長、藥物施用得較久，「就會出現這個問題」，至於開顱減壓手術，則是哪邊腫脹，就將問題點附近的頭骨拿掉，再將頭皮縫好，待消腫後，看能否將頭骨放置回去。

(中時電子報)