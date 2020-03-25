2020東京奧運延後一年，2020東京奧運培訓隊田徑教練孫念祖透露，已經取得參賽資格的標槍好手鄭兆村，因為之前課業、傷勢，冬季訓練計畫是延後的，或許目前延賽對他稍微有利一點。

這段期間因為新冠肺炎疫情，東奧處於是否延賽的不確定中，孫念祖表示，最近訓練很明顯感覺到不管是選手也好、教練也好在訓練上的心情有比較複雜，如今確定延賽，也讓大家有比較明確的準備方向，會再和選手、教練說明討論。

至於鄭兆村備戰是否受延賽影響，孫念祖回應：「兆村目前訓練計畫是延後的，因為他之前受課業、有點受傷影響，冬季訓練計畫是延長的，看起來（延賽）對他來說是稍微有利一點。」

東奧延賽可能會和明年單項運動世界錦標賽強碰，孫念祖說：「昨晚中華田協秘書長有跟我們說過，東奧目前雖然延期，但配套方案還沒出來，田徑的部分等待世界田徑總會說明配套施如何。」

孫念祖補充：「相信世界田總會說明後續應對，只是目前計劃趕不上變化，我們還是等世界田徑總會跟國內公告配套措施後，再來重新擬訂訓練計畫跟參賽計畫。」

(中時 )