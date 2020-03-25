海巡署偵防分署21日查獲31名越南籍偷渡犯，15人安排在台中清水中港留置室進行自主隔離14天，不料， 6名偷渡犯24日凌晨竟破壞鐵窗逃逸，在專案小組全力追緝中，今天分別在新北三重及南投緝獲2名，目前正在解押返回中，偵防分署將於下午4點召開記者會。

(中時 )