落跑6名越南偷渡犯 今緝獲2人 15:002020/03/25 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 31名越南籍偷渡犯進行自主隔離時，有6人破窗逃逸。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡署偵防分署21日查獲31名越南籍偷渡犯，15人安排在台中清水中港留置室進行自主隔離14天，不料， 6名偷渡犯24日凌晨竟破壞鐵窗逃逸，在專案小組全力追緝中，今天分別在新北三重及南投緝獲2名，目前正在解押返回中，偵防分署將於下午4點召開記者會。 (中時 ) #偷渡犯 #越南 #今天 #天分 #小組 也許您會感興趣 推薦閱讀 散布銀行員染疫假訊息 男子送辦 04:102020/03/21 地方新聞 越南即日起暫停外國人入境 外交部提醒民眾注意 13:002020/03/22 政治 堵住防疫破口 海巡緝獲31名越南人偷渡 19:012020/03/22 社會 獨》越南禁航班降落？越南駐台辦事處否認並希望華航長榮續飛 21:582020/03/23 財經 海巡署逮捕越南籍31名偷渡犯 凌晨6人破窗逃逸 11:452020/03/24 社會 越南籍6名偷渡犯破窗逃逸 1人疑太胖鑽不出作罷 13:512020/03/24 社會 扯！6越南偷渡犯「扳彎」鋁窗偷逃 竟過10小時才發現 15:272020/03/24 社會 6越南偷渡客脫逃 海巡署長道歉 15:282020/03/24 社會 你不管我管 侯友宜點名錢櫃 04:102020/03/25 政治要聞 疫不小心 6越南偷渡犯破窗逃 04:102020/03/25 社會新聞 社會熱門新聞 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 10萬元的蚵仔煎 花蓮留美高中生返台趴趴走遭罰 - 社會 空軍驚傳上百軍士官大規模A錢 司令部：應是「誤領」 - 社會 熱心開朗警休假返家不幸車禍身亡 - 社會 N號房淫魔趙主彬女友 竟是性虐片主角之一 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。