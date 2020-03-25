繼臉書(Facebook)、微軟(Microsoft)、YouTube、推特(Twitter)等科技巨頭共同簽訂協議，要一同打擊與新冠肺炎(COVID-19)疫情相關的不實資訊後；又有多家科技業公司聯合發起全球黑客松(hackathon)，邀請全球各地的開發者、工程師，一起共襄盛舉，透過科技與共創的力量，快速開發出可協助防疫的軟體服務。

Facebook CEO Mark Zuckerberg 透過個人臉書指出，自新冠肺炎(COVID-19)爆發以來，全球各地的工程師都在思考就能自己能發揮什麼樣的力量？因此，Facebook 聯合了整個科技行業與世界衛生組織(WHO)、Chan Zuckerberg Biohub 醫療科學研究中心，從 3 月 26 日共同發起一個名為「BuildForCOVID19」的黑客松活動，邀請有志透過軟體開發來協助抗疫的開發者、工程師們，可以獲得科學家、業界專家的協助，更快速的開發出相關軟體，來對全球共同對抗新冠肺炎疫情盡一份心力。

Zuckerberg 指出，黑客松原本就是 Facebook 的 DNA。一直以來這都是他們公司內部用來發想創意、提出新想法的媒介。舉例來說，他們平台上所提供的捐血情報站(Blood Donations)、平安通報站(Safety Check)功能都是透過黑客松所誕生的工具。目前，除了 Facebook 之外，微軟(Microsoft)、Slake、Pinterest、TikTok、推特(Twitter)、微信(WeChat)、Giphy、風險投資機構 Slow Ventures 都已加入在此計畫之中。

Zuckerberg 分享到，工程師們透過黑客松活動，或許可以針對提供優質正確防疫資訊、打擊不實資訊、協助中小企業恢復榮景、協助重要的通訊工具能穩定運行、捐贈口罩跟個人防護設備(PPE)等層面來開發相關服務。這一項黑客松鼓勵工程師們可以針對弱勢族群、健康、社群、娛樂、企業、教育等主題來開發軟體，最晚的開發計畫提交時間點是 3 月 30 日，官方將會在 4 月 3 日公布排序領先的計畫。

看見 Facebook 還有多個科技公司聯合發起黑客松，期待可以集結各界的開發能力，發揮科技防疫的效果。不禁令人想到台灣在 2 月 4 日宣布口罩實名制，而在 6 日就要啟動實名購買制時，政務委員唐鳳偕同民間工程師團隊所所開發的口‍罩供‍需資‍訊平‍台，在短短兩天內成功上線的成就。在新冠肺炎疫情在各國爆發後，這項政績也被鄰近的韓國、日本所讚許。不難看見科技防疫確實有其意義跟價值。眾多科技巨頭共同聯手催生的 BuildForCOVID19 黑客松，會開發出那些能讓全球共同來使用，能一同對抗疫情的工具，十分令人期待。

(中時電子報)