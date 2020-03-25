李蒨蓉5年前因阿帕契打卡案風波，一句「有那麼嚴重嗎？」讓她知名度攀上人生最高峰，但卻也陷入生命最低潮，不僅被廠商提告求償，先生的公司被銀行刁難，連2個孩子都在學校遭受異樣眼光。李倩蓉說：「如今回頭再去看，我也覺得自己蠻機車的。」

當初打卡事件發生後，李蒨蓉又爆出車禍，當時她百思不得其解，明明是一條幾乎每天都會走的路怎麼也能發生車禍？外界撻伐讓她覺得自己快要溺斃：「人生怎麼可以這麼痛苦！我彷彿在大海裡載浮載沉，一直不斷地嗆水，有誰可以丟個救生圈給我？」

李蒨蓉將心路歷程寫成書。（圖／李倩蓉提供）

身為獨生女的她，直到國三那年才第一次見過爸爸本人，小學時候她常被同學嘲笑戲稱「李欠爹」，而老師當眾用口紅把李倩蓉畫上血盆大口的小丑模樣要她去罰站，更讓她變成了反骨的冷硬派個性，總是把「老娘」掛嘴邊。李蒨蓉說：「以往在我春風得意時，總認為自己好厲害，老娘說了算、老娘想做就做！」這些年有信仰後反省檢討自己，「從小到大我欠了個爹，讓我心中有著極深的自卑，想要與眾不同卻用錯了方法，才會在成為藝人之後把很多事情弄巧成拙、自食惡果。」

李倩蓉感慨「放棄很容易，堅持卻很難」，那些低潮成就現在不一樣的她，「沒有誰的人生能一帆風順永遠站在高點，犯了錯，不代表永遠都不能有修正的機會，那些看似黑暗的日子，回頭細算，原來每一天都是恩典！」她把這5年來的反省沈潛的心路歷程寫在《美麗 心覺醒》這本書，把從有記憶以來就缺席的爸爸、對先生的自卑，這些以往害怕被翻出的傷疤層層揭開， 希望分享自身走過的經驗，鼓勵那些碰到低潮困境走不出去的讀者，人生真的沒有什麼過不去的困難。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)