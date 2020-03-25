隨著新冠肺炎疫情對經濟情況影響加劇，台北市長柯文哲25日主持北市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心第16次會議拍板確定，推出北市府第2波擴大「延稅」、「減租」、「減價」、「優息」、「補貼」、「降稅」等6大紓困措施，適用期間自3月至5月份，挺企業、商家及市民度過難關。

針對「延稅」，北市稅捐稽徵處表示，除因疫情接受治療、隔離或檢疫者外，有營運困難致不能一次繳清稅捐的企業，可提出1月起任連續2個月，其平均營業額較108年12月以前6個月或前1年同期平均營業額減少達15％的證明，申請延稅12個月。

「減租」方面，北市府將就承租北市有房地（含已開始營運之促參及市有土地設定地上權）3至5月全面減租50％，如有轉租情形，應切結將市府減收金額回饋予實際使用人，市府將適時抽查使用情形；但非營業、他級政府機關及其所屬事業機構、金融機構、公用事業機構及廣播電視、電信事業機構等不適用，後續將視疫情狀況再延長。

台北自來水事業處對於轄區企業營業用水全面「減價」15％；同時防疫醫院、防疫旅館比照市政公共用水減價50％。

「優息」部分，北市產發局對中小企業融資貸款協調北富銀降息1碼、市府補貼4碼，合計1.25％，並提供「簡易貸」措施，120萬元以下，提供「加速審議」、「申請簡易」、「3個月寬限」、「降息1.25％」等4項優惠；另北市青創貸款利息全額由市府補貼，並預計於30日加碼「簡易貸」措施，凡80萬元以下，同享前述申辦簡易的優惠。

北市動產質借處的質借戶，如受疫情影響經確診或隔離、檢疫而有繳納質借利息困難情形，可申請利息減收50％。

對於「補貼」，北市觀傳局將針對居家隔離者的家人、居家檢疫者或居家檢疫者的家人入住旅館補貼7000元；另北市稅捐稽徵處將配合中央補貼遊覽車客運業、小客車租賃業之營業車輛109年使用牌照稅50％。

至於「降稅」，北市稅捐處針對受疫情影響較大的飯店旅館業，其營業規模縮小者，以「一層樓」為單位，停用期間的房屋稅稅率由3％降至2％，截至3月20日已核准37家，減少109年房屋稅約1,500萬元。另娛樂業者因疫情致營收減少，核實調降娛樂稅。

(中時 )