南市府新冠肺炎疫情防治 南市議長重批：不及格 15:062020/03/25 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市議長郭信良（前排右五）批南市府針對新冠肺炎防治根本不及格。（台南市議會提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球新冠肺炎疫情延燒，台南市目前確診9人，台南市政府防疫作為也多次揭示多項「超前部署」作為，不過，台南市議長郭信良今天罕見針對台南市政府因應新冠肺炎疫情防治說重話，批評南市府防疫作為「根本不及格」。 他指出，市府一直強調超前部署，為什麼至今還未見針對社區傳染模擬的防疫演練？此外，先前曾有議員點出居家檢疫民眾使用的防疫包內容物不足，以及防疫旅館一房難求等情形，市府應變卻都慢半拍，令人憂心。台南市長黃偉哲聽聞挨批，僅說「謝謝議長指教，市府會虛心檢討」。 (中時 ) #南市府 #台南市 #議長 #郭信良 #黃偉哲 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #防疫 #疫情 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 小黃防疫車隊 全副武裝使命必達 04:102020/03/23 地方新聞 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 新冠肺炎關在家 吉力吉撈鞏冠寫防疫歌 12:322020/03/23 體育 文華國小攜手家長 落實防疫監測體溫 15:202020/03/23 生活 嘉縣拉高防疫層級 家人有出國史就給學生防疫假 17:092020/03/23 生活 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 新冠疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人：相約在秋季 14:522020/03/25 財經 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 看完「罷韓」民調不忍了？陳致中一句話怒嗆韓！ - 政治 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 論文門重大突破！？彭文正大喜：水落石出了 - 政治 小英騙不了歷史 挺韓大將深信：兩岸必統一！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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