全球新冠肺炎疫情延燒，台南市目前確診9人，台南市政府防疫作為也多次揭示多項「超前部署」作為，不過，台南市議長郭信良今天罕見針對台南市政府因應新冠肺炎疫情防治說重話，批評南市府防疫作為「根本不及格」。

他指出，市府一直強調超前部署，為什麼至今還未見針對社區傳染模擬的防疫演練？此外，先前曾有議員點出居家檢疫民眾使用的防疫包內容物不足，以及防疫旅館一房難求等情形，市府應變卻都慢半拍，令人憂心。台南市長黃偉哲聽聞挨批，僅說「謝謝議長指教，市府會虛心檢討」。

(中時 )