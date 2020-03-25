新冠肺炎疫情來勢洶洶，不少國家都傳出疫情，勤洗手、戴口罩也成了國民最基本防疫工作。但長時間戴口罩不僅皮膚不能呼吸，悶熱狀況搞得頭昏眼花，而疫情恐怕沒這麼快落幕，面對炎炎夏日將至，也會「罩」出問題。資深醫美護理師接受《中時電子報》專訪表示「許多人是敏感、油性、混合性肌膚，長時間配戴口罩皮膚問題恐加劇，近日出現困擾民眾多2成。」

資深護理師建議若配戴口罩，女性則改畫淡妝。(照片/邱子軒 拍攝)

肺炎疫情嚴峻，全台民眾做好防疫工作，長時間待在密閉空間，大部分的人都會配戴口罩，資深醫美護理師莊斯棋則表示「無法拿下口罩，現在許多人都很困擾，皮膚開始出現敏感、爆痘，甚至發炎等問題」面對炎熱夏天，護理師更表示「很多人是油性、敏感性膚質，問題恐怕會加劇，近日皮膚出現狀況的人就增加1至2成」她更舉例「有些人原本只長1、2顆痘子，最近一直戴口罩甚至暴增到整張臉，也有敏感性膚質的人，會出現紅腫、癢的問題，這時建議盡快就醫。」

眼看全球疫情恐怕沒這麼快落幕，護理師也表示「口罩一定要定期更換，確保與皮膚接觸上清潔，女生不要畫濃妝，改畫淡妝保持皮膚透氣度，男生對清潔方面需更重視，可增加洗臉次數」。若長時間待在密閉環境裡，戴著口罩很不舒服，護理師則建議「可以到戶外或是人少的地方，把口罩拿下來讓皮膚深呼吸，若真的很困擾，可到醫療院所進行皮膚雷射，淡化斑點、減少痘子急縮小毛孔。」

(中時電子報)