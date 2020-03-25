大園警方異地辦公演練。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

新冠肺炎疫情持續升溫，為避免疫情影響機關運作，桃園市政府警察局大園分局25日上午規劃異地辦公措施，並派員至各辦公處所實地演練，操作公務電腦系統、通訊及資訊等設備，測試結果一切順暢，警政業務不受影響。

大園警方表示，此次演練規劃內勤單位分別至竹圍、埔心、潮音、新坡、草漯等5個派出所異地辦公，經現場測試公文系統、資訊及通訊等設備均正常。而外勤單位則是實際演練同仁進入派出所、民眾前來洽公，以及將嫌犯帶回駐地等3種情況的標準作業流程，以確保人員健康及安全。

警方表示，人員進出派出所均須測量體溫及消毒，民眾前來洽公時也會查詢其是否為居家檢疫對象，及詢問近期有無國外旅遊史。員警於製作筆錄時也會以透明隔板與嫌犯保持距離，以降低病毒傳染風險。

大園分局長郭森永表示，防疫期間為確保員警值勤安全，除購置口罩、酒精及清潔液等防護裝備予同仁使用外，亦請各單位主管加強宣導同仁，執勤時務必做好自我防疫保護及健康狀況管理，這樣才能保護更多民眾的健康。

(中時 )