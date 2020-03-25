全球新冠肺炎確診病例突破31萬例，面對全球經濟不景氣及金融市場動盪，瑞銀財富管理投資總監辦公室全面下調亞太貨幣預期，但估計匯率下半年能夠逐步走強。其中，人民幣6及9月末目標由原來的6.8及6.7，分別降至7.0及6.8；韓元6、9及12月末目標則由原來的1120、1100及1100，降至1250、1180及1160。另也針對疫情引發西方國家大規模停擺，預測三種經濟情景：

一、上行情景—V型反彈：如隔離措施5月起逐步放鬆，在政府刺激措施下，三及四季度經濟開始出現V型反彈，標普500指數在年末前可能回升至2900點。

二、基準情景—U型復甦：如5月中起疫情難以徹底消失，部份國家年內還要間歇實施防控措施，經濟出現U型形態，復甦大概在四季度展開，預計標普500指數年末前回升至2650點附近。

三、下行情景—L型發展：如大多數限制措施需要持續到6或7月，各國刺激政策未能抵銷長期需求衝擊，經濟可能呈現L型形態，標普500指數在年末跌至約2100點。

對於美元走勢，瑞銀為美元危機未了。近期美元走升，主因跨國企業仰賴美元融資，不斷召回美元以應付流動性需求。如果美元短缺未能全面解決甚至惡化，美元短期內可能進一步上漲。

不過，美聯儲已經出台一級交易商信貸工具（PDCF）、商業票據融資便利（CPFF）及貨幣市場共同基金流動性工具（MMLF）等，引導信貸流向家庭及企業。這些都是2008至09年流動性危機期間曾經出台的操作，目的解決美元融市場失序問題。瑞銀預測，流動性在未來6至8周恢復正常，當美元避險角色減退，由流動性驅動的漲幅也隨之下降。

(時報資訊)