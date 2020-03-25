真是好樣的！今天剛剛獲得全球百大夜店第57名，位於台北市信義區全台最高檔夜店AI CLUB，在轄區台北市信義分局積極輔導下，率先支持政府抗疫措施，以身做則宣布今天起暫停營業到4月8日，另外包括信義區知名的、I-KON 、CHESS、M-TAIPEI、KLASH等4家知名夜店也都同步跟進，獲得民眾一片好評。

剛獲得全球百大夜店57名，位於台北市信義區全台最高檔夜店AI CLUB為支持政府抗疫，宣布25日起暫停營業至4月8日。(翻攝自AI CLUB臉書專頁)

今天才剛榮獲由DJ Mag 雜誌公布為世界百大夜店第57名的 AI Nightclub，今(25日)在官方網站上PO文表示，「由於新冠肺炎疫情當前，為落實全民抗疫，減少不必要的安全隱憂，我們將於即日起暫時停止營業。請各位全面配合政府相關政策，以自身健康管理為優先，並高度重視防疫措施，我們相約4月8日見！在此向所有第一線的醫護、防疫人員致謝，台灣加油！」

AI CLUB表示，當前疫情全球大爆發，每一個人都應以自身健康管理為優先，雖然對於業者來說，會造成依定程度的經濟損失，但畢竟防疫優先，希望民眾能體諒，相約2個星期後再相見。

事實上，中央流行疫情指揮中心也在25日宣布，即日起室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動皆建議暫停，以降低社區感染的風險。至於相關細節，民眾可參考「新冠肺炎因應指引：公眾集會」提供的包括「活動空間之通風換氣狀況」等6項指標進行風險評估，若經評估為高風險者，建議應延期或取消、改以其他方式辦理。

據了解，全台灣高檔夜店聚集地的台北市信義區，每天夜生活人潮超過數萬人，轄區信義分局為了配合政府抗疫措施，近來積極與業者進行輔導，希望大家共體時艱度過難關，轄區業者雖明知道會蒙受鉅額損失，對於警方提出的輔導要求卻大表認同，信義區五大夜店率先帶頭示範，未來預料會有更多業者跟進。

(中時電子報)