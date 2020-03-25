劉真22日病逝榮總，25日追思靈堂首開放，辛龍先是低調從後門進入愛妻靈堂，吳宗憲、余天隨後陸續現身，幾人先赴靈堂與辛龍開會，吳宗憲隨後受訪表示，「劉真44歲真的很年輕，孩子才4歲這是最遺憾的地方。」談到外界最關心的辛龍經濟狀況，他坦言，「辛龍比較像藝術家，不開心他就不去表演，他沒有存什麼錢，他們夫妻兩人生活算是平淡。」

但吳宗憲也緩頰，「看他們夫妻生活就知道難得買一個名牌包，金錢的問題外界不要做過多猜測。」至於奠儀是否做兩人4歲愛女霓霓的學費，他霸氣承諾，「她想去美國念大學全部，我都可以來出，阿伯還在啊。」他也坦言，「在這次手術裡面花掉幾乎是辛龍全部積蓄，奠儀要拿來做什麼我不太清楚，醫藥費帳單還沒有出來，沒有勞保給付的，家屬會去想辦法。」

提到霓霓，吳宗憲眼眶泛紅，「我跟霓霓說，阿伯會帶妳去吃飯，她說爸爸媽媽都要一起，我聽到這句真的受不了，我真的很難過，等於騙她，因為媽媽『不能再跟她一起』，我現在要保護這個小朋友，不能讓她看到不好的畫面。」他也強調，「3月底之前會羽化成仙，辛龍就是不要那2個字，最後的照片是漂亮的劉真老師在跳舞，是辛龍跟劉真爸媽討論挑選，她從頭到尾漂漂亮亮的，靈堂就是美麗說再見。」靈堂以粉色、白色花海裝飾，4月22日的劉真追思會則將在戶外舉行，屆期辛龍也會唱第一首劉真最愛的西洋歌。

(中時 )