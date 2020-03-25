經濟部投資審議委員25日召開委員會議，會中計核准及備查重大投資案件共7件，包含僑外投資2件、對外投資1件、陸資投資2件及對中國大陸投資1件，合計7件投資案總金額新台幣277.07億元。

投審會表示，本次最大案是盧森堡商 DIODES TAIWAN S.A R.L.以新台幣133億元增資台灣達爾科技股份有限公司，實行後持股比例 100％，並轉投資敦南科技股份有限公司，主營半導體（分離式元件、IC）設計、製造及銷售等業務。

日商鎧俠株式會社（原名稱為東芝記憶體株式會社）以新台幣82.26億元增資台灣鎧俠股份有限公司，並轉投資建興儲存科技股份有限公司，實行後持股比例 100％），主營固態硬碟開發、製造及銷售等業務。

在對中國大陸投資方面，玉晶光電股份有限公司申請匯出6,770萬美元間接增資大陸地區投資事業玉晶光電（廈門）有限公司，實行後持股比率 100％，從事經營光學透鏡、鏡頭等產銷業務。

(工商 )