新冠肺炎疫情蔓延全球，不論亞洲、美國或歐洲均深受衝擊，各國施行封邊境、封國或封城方式降低感染。

資誠（PwC）會計師事務所指出，全球企業都受到衝擊，不論是現金流、流動性缺口、原物料供給、員工的居家工作、市場需求熄火、緊急應變成本等各面向，都造成重大的挑戰，其中，重大受災產業及中小企業更是面對重大存續壓力。

OECD經濟合作與發展組織近期發布一份文件，提出對於世界各國政府及稅務機關在新冠肺炎流行期間，可制訂企業及個人的各項稅務紓困措施，緩解現金流量問題或繳稅困難的情況。

OECD認為，各國政府及稅務機關可以考慮採取延長報告和付款的期限、推遲稅務分期付款、暫停罰款和利息的支付、退還已支付款項、提供更容易獲得稅負支付計畫的機會、提供免息期間的可能性、提供補稅債務追回被暫停的機會、加快退稅、提高稅收確定性、暫停查稅程序、加強納稅人服務如數位申報等。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，全球各國在這一兩周紛紛公布類似OECD所建議的稅務紓困相關政策，台資跨國企業及居住在國外的台人必須掌握相關變動。

(工商 )