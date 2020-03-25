桃園機場公司今（25）日表示，從4日起推動防疫車隊至今，至昨(24)日共21天，已疏運超過16,000餘旅客至居家檢疫地點，搭乘率為36.7%。原台東地區民眾，由桃園機場回家方式，為搭乘機場排班計程車至松山機場，轉乘國內航班返家，經現場搭乘民眾反應，機場公司報准交通部，即日起可搭乘防疫專車返回台東，費用為3,500元，希望能讓返國旅客順利安心搭乘回家。

桃機公司說，桃園機場以分區(北中南東)分業(計程車、租賃車、巴士)為原則規劃防疫車隊，至24日防疫排班計程車疏運11,713人、防疫租賃車3,729人、防疫巴士749人，在配合自行駕車、親友接送為優先的前提下，搭乘率為36.7%。

桃機公司呼籲，從桃園機場入境的居家檢疫旅客請配合分流。第一，往雙北、基隆、桃園、新竹，一律搭乘「防疫計程車」，跳表計費。第二，往苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮、台東，一律搭乘「防疫租賃車」，按表計費。

第三，往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，一律搭乘「防疫巴士（座位間隔）」，抵達目的縣市轉運站，再由親友接送返家。每人400元，不佔位之嬰幼兒免費。

(工商 )