北埔鄉長莊明增（左）說義民祭「養神豬做公益」活動，鄉公所準備20個神豬撲滿已被「認養」14個。（羅浚濱攝）

新埔枋寮褒忠義民廟今年義民祭典由北埔、峨眉及寶山3鄉「大隘區」輪值，北埔鄉公所25日在鄧南光影像紀念館舉辦「北埔義民祭神豬認養」活動，「急尋藝民神豬」飼主把神豬撲滿帶回家，用硬幣或紙鈔「喂食」，共同「養神豬做公益」。

義民祭典由桃竹地區15聯庄每年輪值1次，用神豬和神羊獻祭的「少牢之禮」，演變成神豬比重的競賽，讓動保團體質疑神豬餵食和屠宰等方式不人道，這幾年義民祭典當天，都出現動保人士在場外抗議的場面。

北埔鄉長莊明增指出，今年義民祭典由大隘區輪值，鄉公所發起「養神豬做公益」的創意活動，符合目前動保觀念，可讓大小朋友養成儲蓄習慣，用神豬撲滿來做公益，同時也達到義民文化傳承的目的。

莊明增說，飼養撲滿神豬完全依照傳統養神豬的方式，4月1日在鄧南光影像紀念館辦理領調作業，讓熱心民眾將神豬撲滿帶回家，用硬幣或紙鈔「飼養」，而後公所人員每個月會去稱重1次，看有沒有「增重」。

莊明增並說，預定9月1日進行神豬撲滿的稱重比賽，選出「特等神豬」等獎項後，神豬飼主可把儲蓄的錢，指定捐給弱勢團體做公益，鄉公所目前準備20個神豬撲滿，已有14名熱心人士「認養」，4月1日若民眾踴躍參與，會再增加神豬。

(中時 )