高雄市教育產業工會25日指控高市府教育局長吳榕峯及新上任的運發局長許文宗曾遭監察院糾正、彈劾，諷刺市長韓國瑜用官不忌，但吳榕峯、許文宗紛紛做出回應，澄清當年事發經過，並回擊高教產的抨擊是不實指控，盼此事回歸事實，勿用以抹煞市府團隊的苦心。

高教產指出，吳榕峯任職國立政治大學副教授兼任附屬高級中學校長及臺中市政府教育局長期間，投資暢源國際股份有限公司，且擔任該公司董事，具公務員身分同時兼任民營公司董事，違反公務員服務法第13條第1項公務員不得經營商業規定。遭監察委員提案彈劾通過。

吳榕峯表示，此事是於2010年初友人介紹購買保健食品時，為享有優惠才加入該公司股東，但從沒有出席任何會議，更沒支領任何酬勞，且該公司也早於2012年就停止營業。

吳榕峯局長強調，此事也與投資完全無關，過程中曾經要求更換他人擔任，但因個人工作忙碌疏於注意，但並無不法，更沒有違背立法旨意，他在就任前，就向韓國瑜說明此事，韓國瑜秉持用人專業，才聘任他為教育局長，也盼回歸事實，勿再有不實指控，意圖混淆視聽。

高教產指出，許文宗擔任中正高中校長期間，辦理該校93學年教師甄選事宜，2度拒絕教評會委員連署召開教評會、未召開教師甄選委員會討論有關教師甄試之事項即逕行舉辦甄試，不合甄選處理流程、在12位教評會堅決不同意核發93學年度新進教師聘書之情形下仍堅持發聘等違失情事。

許文宗指出，當年監察院確實有進行調查，但不成案，因此怎會有遭監察院糾正、彈劾情事。教育局98年1月的校長成績考核委員會認為，他在辦理中正高中93學年教師甄選事宜有行政違失，決議予以記過一次，而因當年教育部遴聘他為全國高級中等學校體育總會會長，辦理與推展全國性賽會有功予記一大功獎勵，行政處分上則功過相抵。

(中時 )