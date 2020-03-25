新冠肺炎(COVID-19)疫情全球爆發，站在防疫最前線的醫療院所壓力倍增，普遍面臨進出人員健康控管、院內感染風險提升、人力資源吃緊等諸多挑戰！繼2月台灣微軟發布與生態系夥伴合作開發的AIoT雲端醫療解決方案後，今 (25) 日永和耕莘醫院也正式導入「AI口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置」，期透過微軟AI科技，協助醫院快速偵測到院民眾是否戴口罩、體溫異常，以降低第一線人員工作負擔，也減少與民眾接觸的感染風險，結合台灣科技與醫療實力，共同防疫。

根據健保署統計，國內每天有上百萬人次到醫療院所看病、住院，為了避免因進出人員眾多、接觸頻繁，而增加疫情擴散的威脅，全台醫療院所目前都配合中央疫情指揮中心加強各項防疫措施，如強制進出民眾配戴口罩、量測體溫、控管探病陪病人數等。但傳統的額溫檢測，不僅速度慢，更需耗費大量人力，同時工作人員須近距離接觸進出民眾，無形中提升了與潛在染病者接觸感染的風險。

永和耕莘醫院希望藉由導入AI口罩溫度檢測裝置，讓數位科技力量強化醫療防疫效能。永和耕莘醫院行政副院長廖茂宏表示：「新冠肺炎疫情持續升溫，永和耕莘醫院也一再提高防疫層級，超前佈署多項防疫措施，嚴加防範院內感染發生。此次與台灣微軟攜手合作導入AI口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置，希望透過AI科技運用，有效快速偵測到院人員是否戴口罩及體溫異常，及時處置，不僅提升防疫效率，更可減輕第一線人員的工作負擔，使有限的人力資源得以更妥善發揮效用。」

有鑑於台灣各類防疫物資的需求逐漸增加，台灣微軟早在疫情剛發生時便於公司內部發起專案小組，運用AI科技、雲端技術實力，集結在地物聯網合作夥伴，搭建各式檢測平台，並於2月發表共創的AI口罩溫度偵測裝置，期待透過多樣化檢測方案，協助台灣醫療單位、企業、社會攜手共度當前艱難時刻。

AI口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置利用Microsoft Azure認知服務，讓IT人員可迅速建立模組及其專屬數據資料庫，並將訓練後的AI模型部署至IoT Edge模組中，透過Power BI即時呈現圖像分析，最後經由Azure Bot服務提供系統警示功能，立即通知人員，達到即時監控效果。

台灣微軟雲端平台事業部副總經理李啓後表示：「當全台上至中央，下至各醫療院所、學校、商辦大樓等因應近期全球衛生安全威脅增強部署應對措施的同時，微軟也希望能盡一己之力，貢獻於社會。過去醫療院所多透過自身醫護人力完成院內大小事，我們期待透過此次與永和耕莘醫院合作，讓科技可有效應用於醫療環境中，不僅發掘出隱藏在醫療產業下的急迫需求，更翻轉過往醫療場域的運作模式，擴展更多智能醫療產業之未來可能。」

自2月裝置技術發表至今，台灣微軟與合作夥伴已接收多家企業組織詢問及導入意願，永和耕莘醫院更是第一間將「AI口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置」導入應用之醫療單位，企盼藉由此次合作，可突破台灣智能醫療產業的需求缺口，挖掘更多科技應用之可能，共同增強台灣醫療實力。

(中時電子報)