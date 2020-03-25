美國聯準會大降息，美元存款利率直直落，但國銀反而趁勢力推高利美元定存吸睛！永豐銀行25日宣布，為慶祝mma兒童帳戶上市6週年，特地於4月1日9時至23時，推出「永豐mma小貴賓日」1.96％美元優利定存快閃活動；只要在3月31日前完成mma兒童帳戶開戶並申辦網路、行動銀行，就可在活動當天登入網路、行動銀行承作美元優惠定存。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，mma兒童帳戶整合新台幣、外幣及信託帳戶功能服務，外幣帳戶可享13種幣別自由配置，其中美元存款配置占比逐年成長，占整體外幣存款約近7成，顯見美元是家長為孩子規劃外幣儲蓄的首選。

永豐銀行指出，2014年推出mma兒童帳戶，屬於專為18歲以下孩子設計的理財工具，多項創新服務包含新台幣活存1,000元以上即可自動約轉定存、家長的永豐信用卡消費現金回饋（可轉存為新台幣、美元或人民幣）或家長永豐帳戶活存利息皆可約定轉入mma兒童帳戶，逐步幫孩子累積儲蓄，完成人生各階段夢想。

吳建毅表示，mma兒童帳戶推出6年以來，兒童帳戶客戶的外幣資產配置以美元為最大宗，可見父母愈來愈重視為孩子儲蓄外幣的需求。根據統計，至2020年2月，永豐mma兒童帳戶中配置美元存款者、每戶平均約4,500美元，較2019年同期成長近2成，顯示美元仍來是外幣資產配置的熱門選項。

(工商 )