金山區忠孝一路日前出現一名男子下半身沒穿褲子在街上遊蕩，還攔車趴在車輛上不走，造成車主困擾。金山警獲報前往處理，發現該名男子為身心障礙者，遂耐心協助安撫並將其帶返家園。

金山派出所警員黃宗偉22日下午擔服守望勤務，接獲民眾報案，表示在金山區忠孝一路有一名男子沒穿褲子在道路上遊蕩，不僅有礙觀瞻，亦影響當事人及用路人行車安全。黃員獲報後趕抵到場，發現該名男子正趴在一部自小客車上，擋住其行駛不走，造成車主極大的困擾，其母親在場勸阻亦無法將其帶離。黃員經瞭解得知該名男子為身心障礙者，趁家人不注意之際，溜出家門到街上遊蕩，最後在黃員耐心安撫情緒及勸說下，該名男子終於結束這場街頭攔車鬧劇，並陪同其母護護送其回家。

金山分局長陳永昌表示，精神障礙者因其成年後心理年齡較低，無法獨立自我照顧，亦無自謀生活能力，須賴人長期養護，請大家發揮同理心多加照顧關懷。本分局同仁在第一線執行勤務，能發揮同理心協助民眾，其行為值得讚揚。

(中時 )