王識賢在與張孝全、許瑋甯等人合作的Netflix華語影集《誰是被害者》中飾演個性仗義、火爆但果斷的刑警隊長，他在 《念念》飾演張孝全角色的拳擊教練後，這次二度合作同台飆戲，他興奮直呼「過癮！很多場戲的情緒不能斷，我們激盪出比劇本更有感覺的演出。」 許瑋甯雖然與王識賢對戲不多，卻坦言每次「跟王識賢對戲時最緊張」，原來王識賢在鏡頭前的眼神凶狠、十分霸氣，特別在一場衝突戲，許瑋甯雖看起來冷靜自信，事後卻表示「心跳變得超快！」

許瑋甯扮演態度強勢的報社資深記者，向上爭取飾演主管的陳為民青睞，向下打擊林意箴飾演的同事。（圖／Netflix提供）

許瑋甯透露，完全沒想到王識賢下戲後形象竟一百八十度大翻轉，「他每次進片場，我都有種要被抓起來的感覺，結果下一瞬間就看到他拎著小叮噹的保溫袋、親切地向大家說辛苦囉，整個人迸發反差萌！」讓人見識到王識賢私底下可愛暖心的一面。 飾演刑警隊員的張再興，經常與王識賢合作，他笑說：「我已經第二次當王識賢的小弟了！而且我們從黑道演到變成警察，默契自然不在話下。」

發現女兒涉入連環命案的張孝全與不擇手段追查獨家新聞的許瑋甯，在劇中組成了另類破案搭檔。（圖／Netflix提供）

張再興表示：「這次角色在辦案的時候要帶點江湖味，才能對偵查對象突破心房，但處理事情時又要變很兇，才能嚇到有做虧心事的人。」兩人也把過去合作經驗轉化為這次演出的養分。至於與許瑋甯的首度合作，他則說：「瑋甯就是個正妹啊！在演出時候很放得開，就連我不按牌理出牌丟出新台詞的時候，她也都接得起來！」默契十足。 此外，該劇釋出的預告片中也能看見有包括洪都拉斯、季芹、馬念先等人的身影。

張孝全與許瑋甯在劇中組成另類拍檔。（圖／Netflix提供）

該劇監製曾瀚賢對王識賢在電影《角頭2：王者再起》裡的道上大哥形象印象深刻，「我們假想辦案時的警察可能像流氓吧」。沒想到製作人湯昇榮見到王識賢之後開始苦惱，因為「他原來是個超級大暖男啊，太暖了！」不過他也說，王識賢很快從暖男模式進入火爆終極刑警隊長。《誰是被害者》即將於4月30日全球獨家首播。

張孝全與許瑋甯在劇中組成另類拍檔。（圖／Netflix提供）

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(中時電子報)