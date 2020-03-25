永別了「國標女王」劉真！遺照選優雅舞姿、粉紫花海襯靈堂

國標女王劉真和病魔抗戰45日後，於3月22日離開人世，留下深愛她的老公辛龍和4歲女兒。劉真靈堂今（25日）下午2時22分開放親友、粉絲吊唁，辛龍提前於12點26分抵達，寬姊、余天、吳宗憲、楊麗菁等人也陸續進入會館。吳宗憲表示，辛龍為了這次的手術，積蓄幾乎全部都用光了，自己和其他幾位好友，以後也會幫忙照顧他們的女兒。

吳宗憲表示，靈堂使用劉真最愛的粉紅色和豹紋、珍珠，「希望在月底前將所有事情圓滿結束。」他並透露演藝圈的好友在4月12日會做一個追思會，「同時也是我個人較大的意願希望讓辛龍慢慢走出來，因為現在比較擔心他和女兒，如果他可以順暢的過一個月，可以將內心最甜美的部份留下來讓他慢慢去接受劉真已經羽化成仙的事實。」吳宗憲表示，接下來還要考慮孩子的問題，令他比較擔憂。

「真的很遺憾，因為他們很相愛！」吳宗憲說，靈堂上重複播放的，是劉真要求辛龍去學的西洋老歌「Nothings Gonna Change My Love for You」，看著他們如此相愛，卻不能陪伴彼此多一些時間，是最大的遺憾。吳宗憲表示，「開刀都是有風險的，相信醫護人員都有盡力。」並強調手術失敗肯定所有人都不願意。」

至於辛龍的經濟狀況，吳宗憲表示辛龍比較像藝術家，「表演也不一定要賺很多錢，所以沒有存很多錢。」由於劉真這次的手術開銷比較大，所以幾乎花光了他多年來的積蓄，「大家可能誤解他們的消費，但其實他們生活是很平淡的，難得買個名牌包就可以變大新聞，希望大家不要對他們的經濟過多猜測。」

(中時電子報)