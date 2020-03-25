愛爾麗集團25日捐贈救護車、勘災車及第一線防護裝備 16:032020/03/25 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛爾麗集團25日捐贈救護車、勘災車及第一先防護裝備，內政部長徐國勇（左五）消防署長陳文龍（左四）新北市消防局長黃德清（左三）愛爾麗公益大使謝祖武（右三）等來賓在捐贈儀式後合影，讓第一線執勤人員面對嚴峻疫情，更多一分保障。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛爾麗集團25日捐贈救護車、勘災車及第一先防護裝備拋繩槍等，現場新店分隊第一線防疫人員示範『疑似新冠肺炎病患』運送防疫措施防護衣穿著。（王英豪攝） 愛爾麗集團25日捐贈救護車、勘災車及第一先防護裝備，內政部長徐國勇（右）出席接受愛爾麗公益大使謝祖武（左）捐贈，讓第一線執勤人員面對嚴峻疫情，更多一分保障。（王英豪攝） 愛爾麗集團25日捐贈救護車、勘災車及第一線防護裝備，內政部長徐國勇（左五）消防署長陳文龍（左四）新北市消防局長黃德清（左三）愛爾麗公益大使謝祖武（右三）等來賓在捐贈儀式後合影，讓第一線執勤人員面對嚴峻疫情，更多一分保障。（王英豪攝） (中時 ) #捐贈 #防護 #消防 #裝備 #集團 也許您會感興趣 推薦閱讀 你媽媽真牛！赴疫身影軍娃驕傲 04:092020/03/21 焦點新聞 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 【登山致死1】山友墜300公尺深淵 帶團領隊遭起訴 16:382020/03/22 社會 祝融突襲工廠 3越南移工枉死 04:102020/03/23 社會新聞 英國醫護「薄圍裙=防護衣」！感染只是早晚 首相示警：2周恐追上義大利 11:532020/03/23 國際 前線成破口！西班牙近4000醫護感染新冠肺炎 22:032020/03/23 國際 H＆M將生產個人防護設備 供醫院對抗新冠肺炎 13:432020/03/24 時尚 避免救護成防疫漏洞 消促會盼補足防疫物資安全庫存 14:012020/03/24 生活 延宕多年 太平消防分隊廳舍啟動重建 14:022020/03/24 生活 G20將召開應對新冠肺炎特別峰會 26日舉行 習近平出席 12:122020/03/25 國際 熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 蔡宜芳不倫戀後終現蹤！羅友志爆她私下真面目 - 娛樂 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 劉真奮戰45天仍病逝 最後遺願曝光「留給4歲愛女」 - 娛樂 為何要韓選台北市長？網分析票源曝驚人事實 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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