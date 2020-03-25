愛爾麗集團25日捐贈救護車、勘災車及第一先防護裝備拋繩槍等，現場新店分隊第一線防疫人員示範『疑似新冠肺炎病患』運送防疫措施防護衣穿著。（王英豪攝）
愛爾麗集團25日捐贈救護車、勘災車及第一先防護裝備拋繩槍等，現場新店分隊第一線防疫人員示範『疑似新冠肺炎病患』運送防疫措施防護衣穿著。（王英豪攝）
愛爾麗集團25日捐贈救護車、勘災車及第一先防護裝備，內政部長徐國勇（右）出席接受愛爾麗公益大使謝祖武（左）捐贈，讓第一線執勤人員面對嚴峻疫情，更多一分保障。（王英豪攝）
愛爾麗集團25日捐贈救護車、勘災車及第一先防護裝備，內政部長徐國勇（右）出席接受愛爾麗公益大使謝祖武（左）捐贈，讓第一線執勤人員面對嚴峻疫情，更多一分保障。（王英豪攝）

愛爾麗集團25日捐贈救護車、勘災車及第一線防護裝備，內政部長徐國勇（左五）消防署長陳文龍（左四）新北市消防局長黃德清（左三）愛爾麗公益大使謝祖武（右三）等來賓在捐贈儀式後合影，讓第一線執勤人員面對嚴峻疫情，更多一分保障。（王英豪攝）

(中時 )

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