粉絲排隊為劉真哀悼。（吳松翰攝）
粉絲排隊為劉真哀悼。（吳松翰攝）

劉真22日於北榮病逝，25日追思靈堂首開放，演藝圈好友，除了吳宗憲、余天等綜藝大哥，劉真生前最好的至交楊麗菁也現身靈堂哀悼行列，對於媒體提問，神情哀痛沒作答，大牙則低調快閃進入。

劉真的粉絲及學生眾多，現場有粉絲早早排隊，被問到想對劉真說什麼，忍不住痛哭失聲，還有一個大學男生表示，媽媽跟阿姨們都是劉真的學生，從媒體知道追思靈堂開放的消息，特別到現場排隊，希望在劉真追思靈堂致意。

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(中時 )

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