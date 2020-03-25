2019年房市才落底稍有起色，2020年Q1就遇首隻黑天鵝「新冠肺炎」，戴德梁行董事總經理顏炳立今(25)日開線上記者會表示，今年房市開春就感冒，疫情未來的發展，將左右今年房市走向，雖未見恐慌性殺盤，但假如疫情直至Q2還未獲有效控制，Q2~Q3恐將出現恐慌性變現拋售潮。

戴德梁行發布今年第1季商用不動產發布會，受疫情影響，商用投資市場首季僅成交95億元，較上季大減61%，較去年同期也減少44%。站前商圈、東區商圈店面空置率均上升超過3個百分點，土地交易仍熱，今年第1季上看700億元。

顏炳立指出，去年底曾指出房市已緩落底盤整四年，今年房市進入量增價溫，2020年將春暖花開，感覺起來已進入牛市，落底盤整格局，碰到新冠肺炎，目前來看，土地市場受影響不大，逆「疫」而行，建商仍然繼續準備麵粉，等風再起；辦公市場表現也不錯，飯店市場則已經確診在搏鬥中，店面市場也已確診觀察中。

至於住宅市場方面，顏炳立指出，疫情風暴當前，還未見恐慌殺盤，目前價格仍持穩，但交易量縮，過去四年房市以剛性自用為主，未來四年也是剛性自用撐盤，如果疫情短期能夠獲得控制，會有遞延性買盤，疫情停止，賣方在開價上有5~10%降幅，會是購屋好時機；但若Q2疫情不止，房市將出現「恐慌性變現拋貨潮」。

最後，顏炳利認為，投資買盤目標則是死撐活著，自用型期待低價購入，全球吹起降息風，資金購買力下降，穩定型收益的商用不動產將受青睞。如歐美疫情有效控制，買盤Q2出籠，房市落底，將脫去口罩，續待風起。

(中時電子報)