IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）今（25）日應邀召開電話法說會，展望2020年營運，公司將持續拓展高階ABF、系統級封裝（SiP）載板及高密度連接板（HDI）等高值化產品，預期上半年營運獲利可望優於去年同期，目標本業每季均維持獲利表現。

南電2019年合併營收310.93億元，年增7.84％，為近5年高點。毛利率5.23％、營益率0.23％，分創近5年、近8年高點，本業終止連7年虧損。稅後淨利3.08億元、每股盈餘0.48元，雙創近4年高點、終止連3年虧損。

南電指出，受惠高值化產品比重提升，帶動產品單價續揚，使2019年營收持續成長，並帶動營業利益成功轉盈。其中，第四季受惠ABF載板銷售持續增溫，高層數大尺寸網通載板需求續旺，帶動營業利益較第三季提升。

觀察南電去年產品結構，受惠處理器客戶市占率提升、布局高階網通設備市場效益，網通產品占比自44％提升至47％，個人電腦自15％提升至16％。由於遊戲機步入生命周期尾聲、穿戴式裝置客戶上半年調整庫存，消費性電子自23％降至22％。

而中美貿易戰致使汽車市場景氣低迷，汽車銷售疲弱致使車用電子需求減少，南電去年車用占比自14％降至11％。而透過開發人工智慧（AI）及高速運算（HPC）等產品，抵銷加密貨幣需求減少影響，其他類占比持平4％。

南電2020年2月自結合併營收23.48億元，雖月減5.33％、降至近10月低點，仍年增達43.36％，登近8年同期新高。累計1～2月合併營收48.29億元，年增17.91％，創近4年同期高點，淡季營運表現有撐。

南電預期，今年上半年電子產品銷售仍受傳統淡季影響，公司將持續提升技術能力及生產效率，推動產能去瓶頸及製程優化。由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，公司預期上半年獲利可望優於去年同期，透過開源節流並進策略，目標今年每季本業均維持獲利。

(時報資訊)