PCB廠—健鼎(3044)因各產品出貨穩定成長，108年營收及獲利同步創歷史新高，每股盈餘達11.49元，受到大陸廠區因新冠肺炎疫情延後復工影響，健鼎預估，第1季合併營收將較去年同期下滑，不過隨著仙桃廠順利復工，第2季營運可望優於第1季，由於全球新冠肺炎疫情持續延燒，健鼎謹慎看待今年營運，全年能否比去年好，還是得視疫情能否早日受到控制。

受惠記憶體、伺服器及網通產品出貨暢旺，健鼎108年營運表現亮眼，108年第4季合併營收為139.98億元，為歷年同期新高，營業毛利為29.75億元，為歷年同期新高，單季合併毛利率為21.25%，較第3季23.91%減少2.66個百分點，略低，主要係因營收下降、折舊比例略增影響所致，單季稅後盈餘為16.65億元，以期末股本52.56億元計算，單季每股盈餘達3.17元，高於法人預期；累計108年合併營收為544.51億元，較107年成長4.5%，創下歷年新高，營業毛利為112.66億元，較107年成長15.38%，營業利益為67.71億元，較107年成長24.88%，合併稅後盈餘為60.37億元，較107年成長22.23%，為歷年新高，每股盈餘為11.49元。

就產品來看，2019年車用相關產品佔健鼎營收比重為20.2%，手持產品佔比16.9%，伺服器/網通產品佔比16.3%，TFT-LCD佔比約14.3%，記憶體模組佔比為13.7%，NB約佔6.8%，其他約佔6.6%。

健鼎大陸有無錫廠及湖北仙桃兩個廠區，其中無錫廠區為主要廠區，月產能約70萬平方米到72萬平方米，約佔健鼎營收80%到85%，仙桃廠則有兩個廠房，月產能約12萬到16萬平方米，產品涵蓋HDI、光電板、車用板等，佔健鼎營收比重約15%到20%，若加計台灣廠產能約2萬平方米，兩岸三廠區月總產能約86萬平方米。

農曆年前後大陸新冠肺炎疫情爆發，且仙桃廠位於大陸新冠肺炎重災區湖北，讓健鼎第1季生產受到不小的衝擊，前2月合併營收為77.02億元，年減5.49%，隨著大陸新冠肺炎疫情獲得控制，健鼎仙桃廠已於3月11日正式復工，目前復工率約70%，生產端逐漸恢復正常。

展望今年，健鼎表示，雖然目前客戶訂單強勁，但全球新冠肺炎疫情持續蔓延，對市場需求影響程度仍待觀察，第2季因工作天數較多，第2季業績可望優於第1季，至於下半年及全年業績能否優於去年同期，仍須視歐美新冠肺炎疫情而定。

(時報資訊)