瑞昱(2379)今年在三大產品線藍芽、WiFi、電視等成長力道穩定下，營運可望相較去年再成長，法人也看好每股獲利有機會逾14元，瑞昱今盤中一度攻上漲停價195.5元，終場收在漲幅7.3%。

瑞昱今年TV SoC保持樂觀預期，由於2020年量產的機種是2019年即先行開發，預計新款機種4月就會有客戶便進行量產，瑞昱目前TV SoC客戶目標值佳，加上面板價格上揚，故客戶傾向先行備貨，瑞昱預計2020年市占率上升，新舊機種拉貨均增，4K TV將仍為市場主流規格。

針對大陸市場標案，疫情雖干擾短期需求，但需求將遞延至下半年，大陸標案目標值，瑞昱仍維持法說釋出的目標，2020年OTT STB(機上盒)TAM約5000萬台、PON(寬頻)TAM約4500萬套，上行route約2000萬~3000萬套，法人也預估，瑞昱2020每股獲利有機會逾14元，相較去年每股賺13.36元成長，持續大賺超過一個股本。

TWS(無線藍芽耳機)為瑞昱今年重要營運動能之一，預計4月、5月拉貨力道佳，目前並沒有因為疫情因素，出現客戶修正訂單的狀況，就瑞昱上半年來說，受疫情干擾，部分現金流能力較差的廠牌營運有壓力，尤其是低階與白牌的基本款TWS廠商壓力加劇，反映到品牌廠也願意犧牲價格來提升市占率，降價的情況是已經發生，但瑞昱以第二代成本降低的版本因應，因此毛利率仍能維持超逾公司均值；再者，品牌廠也加速搭載ANC(自動抗噪)，瑞昱本身約85%是出品牌，預計品牌廠下半年搭載ANC貨量上升，2021年ANC將成為主流規格。

瑞昱2月營收51.07億元，月減少5.24%，年增加38.90%，單月營收也連續7個月營收突破50億元大關。

(時報資訊)