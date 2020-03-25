新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球，無論亞洲、美國或歐洲均深受衝擊。多國施行封邊境、封國或封城方式降低感染，對於企業造成衝擊，不論從現金流及流動性缺口、原物料供給、員工須居家工作、市場需求熄火、緊急應變成本等各面向，都造成重大的挑戰，其中，重大受災產業及中小企業更是面對重大存續壓力。經濟合作與發展組織(OECD)近期發布一份文件，提出對於世界各國政府及稅務機關在COVID-19大流行期間，可以制定協助企業及個人的各項稅務紓困建議措施，以緩解現金流量問題或繳稅困難的情況。

OECD認為，各國政府及稅務機關可以考慮採取的措施，包括可延長報告和付款的期限、應予以推遲稅務分期付款、暫停罰款和利息的支付，甚至可退還已支付款項、可提供更容易獲得稅負支付計畫的機會，並可提供免息期間的可能性、可提供補稅債務追回被暫停的機會、可加快退稅、可提高稅收確定性、可暫停查稅程序、可加強納稅人服務(例如更多的數位申報服務)、應明確傳達採取的官方步驟(例如透過專用網站)。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，全球各國在這一兩周紛紛公布類似OECD所建議的稅務紓困相關政策，台資跨國企業及居住在國外的台人必須掌握相關變動，在歐洲方面：德國--納稅義務人可以申請延期繳稅。另外，如同2008年金融危機期間，德國將讓公司更容易申請補貼，來協助因疫情降低工時的員工。荷蘭--納稅義務人可以申請延期繳稅。英國--陷入財務困境並有未償還稅款的企業可以申請延期繳稅。冠狀病毒商業中斷貸款計劃，可讓英國商業銀行為中小企業提供高達500萬英鎊的貸款。法國--納稅義務人可以申請延期繳稅，所有新查稅案件暫停。義大利--在2月23日至4月30日期間到期的所有稅款都將延長至5月31日，並提供稅收抵免給予收入下降25％的公司。

在亞洲方面：日本--2019年的個人所得稅和個人消費稅申報將延長一個月至2020年4月16日。韓國--擴大企業經營應急貸款，為中小企業提供投資支持，透過金融公司提供貸款擔保。新加坡--提供25％的退稅，上限為新幣15,000元。延長稅負分期付款兩個月，以免計收利息。越南--考慮將受COVID-19影響企業的納稅期限延遲五個月，包括來自農業、紡織、製鞋、汽車、航空、電子、食品加工和旅遊業等企業。馬來西亞--提供納稅人2個月的納稅寬限期。

由於每個國家的稅務紓困措施均有所不同，也多有申請時限，台資跨國企業宜尋求專業諮詢，了解是否有類似稅務優惠措施可以適用。

(時報資訊)