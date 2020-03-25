市長盧秀燕當場宣布，將自4月1日起，針對公有、公有民營市場、攤販集中區加碼祭出租金及使用費5折優惠。（陳世宗攝）

新冠肺炎持續延燒，傳統市場買氣大受影響！藍、綠市議員25日於市議會中口徑一致為民請命，要求盧市府紓困9箭中提高補助，獲得市長盧秀燕公開允諾；盧秀燕當場宣布，將自4月1日起，針對公有、公有民營市場、攤販集中區加碼祭出租金及使用費5折優惠。

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，以零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等5大內需服務業首當其衝；25日市議會臨時會，市議員李中、鄭功進均關心市府對攤商的紓困作為。盧秀燕宣布「再加碼」，4、5月租金及使用費直接打「對折」，3至5月總計減免近2400萬元。

盧秀燕說，台中市政府防疫、救經濟作為都在持續滾動式檢討，市場攤商租金打折，是市府第一階段紓困就提出的方案，當時國內確診只有2、30例；現在案例不只已經突破200例，更有好幾萬人在居家檢疫，疫情確實越來越艱困，未來仍將持續滾動檢討，陪伴市民共同度過難關。

經濟發展局長張峯源說明，第一箭「市場攤商租金打折」適用對象包括全市42處公有零售市場、8處道路型攤販集中區、公有民營37處市場（不含全聯、楓康及統一等3大超商），共約7000攤商受惠。

張峯源強調，除攤商租金及使用費打折，市府也提供3月後各期使用費及租金展延至9月繳納，未來仍將依疫情發展、參酌其他縣市的折扣數持續研議更好的方案，與民眾站在同一陣線。

(中時 )