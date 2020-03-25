報稅季來到，首先登場的就是使用牌照稅，高雄市府即日起將陸續寄發使用牌照稅繳稅通知單，高雄市稅捐稽徵處及一卡通公司為鼓勵民眾多加使用行動支付LINE Pay Money(原「LINE Pay 一卡通帳戶」，後同)繳稅，即日起至2020年5月2日繳稅期間，使用LINE Pay Money繳高雄市使用牌照稅均享LINE POINTS點60點回饋，首次用LINE Pay Money繳稅再享LINE Pay Money儲值金20元或LINE POINTS點數20點回饋，另連結高雄銀行帳戶並透過高雄銀行帳戶儲值，還可再得20元儲值金。

目前LINE Pay Money已可繳交高雄市的房屋稅與地價稅等，更可繳納即將開徵的高雄市使用牌照稅。民眾於「生活繳費」中，點選「規費罰鍰稅捐」並選擇高雄市後，使用「輸入三段式條碼」掃描帳單繳稅，也可選擇「綁定個人資料」輸入身分證字號，即可於「待繳稅單」內查詢未繳稅單，點選使用牌照稅後可輕鬆繳稅。如選擇「綁定個人資料」，除會自動顯示於「待繳稅單」中，還可透過「LINE 錢包」接收繳費通知，不僅方便查詢待繳帳單，也不會錯過繳費期限。

高雄市使用牌照稅繳稅期間為即日起至2020年5月2日止，為吸引民眾體驗行動支付繳費的便利性，LINE Pay Money也祭出超高優惠，繳稅期間使用LINE Pay Money繳高雄市使用牌照稅享LINE POINTS 60點回饋，首次使用LINE Pay Money繳稅再享LINE Pay Money儲值金20元或LINE POINTS 20點回饋（3月31日前首次繳稅者享LINE Pay Money儲值金20元回饋；4月1日後首次繳稅者享LINE POINTS 20點回饋），LINE POINTS 1點可折抵1元，等於合計最高可獲80元購物金，若連結高雄銀行帳戶並透過高雄銀行帳戶儲值，還可再得20元儲值金，繳一筆牌照稅最高可獲100元價值的回饋。

一卡通表示，LINE Pay Money生活繳費功能囊括了各式繳費項目，如停車費、水電費、瓦斯費、有線電視費、規費罰鍰稅捐、健保費、學雜費、信用卡費等，之後也會陸續開通各式與民眾生活息息相關的繳費項目，讓民眾不用出門只要用手機就能輕鬆繳費，體驗行動支付的便利性。

(中時電子報)