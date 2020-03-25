生華科買回庫藏股40萬股 轉讓員工 15:342020/03/25 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 生華科（6492）25日加開董事會，會中決議將實施庫藏股買回40萬股，轉讓予員工，以激勵員工士氣。?生華科預計將於3月26日至5月25日期間，以股價35元至60元區間買回40萬股庫藏股，約佔已發行股份之0.54%，可買回總金額上限為新台幣2473萬元。 分析師認為，目前新宣布實施庫藏股中，上櫃股票家數較多，近來新藥股股價受到疫情消息面以及全球股市干擾造成大幅波動，對投資人投資信心造成不小影響，因此實施庫藏股公司往往較被認定股價具正向趨勢，也作為投資人評估公司大股東心態的參考。 (工商 ) #生華科 #庫藏股 也許您會感興趣 推薦閱讀 3月97家上市櫃 擬投近400億護盤 04:092020/03/21 財經要聞 邑錡啟動庫藏股 股價回穩 04:102020/03/21 證券．權證 鈺齊自救 擬買回千張庫藏股 04:102020/03/23 證券．權證 《鋼鐵股》榮剛護盤展決心，擬買回1萬張庫藏股 08:022020/03/23 財經 《汽車股》三陽甫買回1.5萬張，今起再祭庫藏股 10:342020/03/23 財經 日勝生庫藏股發威 股價直奔漲停8.12元 12:542020/03/23 財經 財經熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 散戶怕賣股砍在最低點 反彈完然後咧… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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