生華科（6492）25日加開董事會，會中決議將實施庫藏股買回40萬股，轉讓予員工，以激勵員工士氣。?生華科預計將於3月26日至5月25日期間，以股價35元至60元區間買回40萬股庫藏股，約佔已發行股份之0.54%，可買回總金額上限為新台幣2473萬元。

分析師認為，目前新宣布實施庫藏股中，上櫃股票家數較多，近來新藥股股價受到疫情消息面以及全球股市干擾造成大幅波動，對投資人投資信心造成不小影響，因此實施庫藏股公司往往較被認定股價具正向趨勢，也作為投資人評估公司大股東心態的參考。

(工商 )