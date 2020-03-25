中國湖北省即將解除封城，預計還會有一波台商返台潮，外界不禁擔憂是否能防範？醫師指出，有些台商的確可能帶著病毒回來，這是下一波挑戰。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，入境一樣都要據實申報，有吃藥和有症狀都不罰，但申報不實便會加以處分。

對於中國一直宣稱自己0確診，甚至已無病毒傳播現象，台灣感染症醫學會理事長黃立民認為這有待商榷，但可能有些台商是會帶著病毒回來的，這是台灣境外移入下一波挑戰。

24日陳時中在記者會上被問及此事表示，原先湖北返台都有註記，現在不封城就能讓他們回來，但會照居家檢疫措施流程走，與陸委會進行相關商議討論。而回台的人也都要觀察，若有吃退燒藥也要據實以報，不會處罰，但若隱匿就會有所處分。

陳時中也強調，若回來時有發燒等症狀，先服藥才入境者希望都能誠實通報，絕不會因為吃藥而處分，但沒通報就會，他也重申吃藥身體退燒、壓抑住咳嗽，機場幾乎查驗不到，其實對自己而言並非好事。

(中時電子報)