考量公墓道路崎嶇狹窄，台南市玉井區公所今年特別僱用機動性高的農務搬運車「小牛」載送水袋。（台南市玉井區公所提供／劉秀芬台南傳真）

清明連假即將開始，台南市玉井區陸續有市民返鄉掃墓祭祖，為預防民眾燃燒紙錢、鞭炮不慎引起火災，公所除了已完成轄區內公墓除草及環境整理工作外，且考量公墓道路崎嶇狹窄，今年特別僱用機動性高的農務搬運車「小牛」載送水袋，並選定區內面積最大的第二公墓試辦運送水袋巡迴供應祭祖民眾因應滅火使用。

玉井區長陳新澈表示，為降低新冠肺炎群聚感染風險，區內公立懷恩堂自3月14日起就已經配合市政府的防疫作為，搭設帳棚及祭拜桌椅供民眾祭祖使用，並宣導各里里民依排定日期分散前往祭拜及清明連假期間不開放入塔祭拜，避免人潮聚集。

為了向民眾宣導清明掃墓祭祖期間相關防火、交通安全管制引導、紙錢集中燒、以功代金等政策，玉井區公27日上午10時，將在懷恩堂前廣場結合玉井派出所、玉井消防分隊、環保清潔區隊等單位，試辦運送水袋巡迴服務，加強宣導防火、共同維護公墓安全及環境清潔。

另外，在其他公墓入口處也會放置水袋供民眾取用，並派人隨時巡視補充水袋，前往掃墓的民眾可以善加利用。陳新澈也呼籲民眾於掃墓結束時注意檢查，務必將燃燒紙錢的灰燼完全撲滅後才可離開，避免引起火災。

(中時 )