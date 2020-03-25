嘉義市政府環保局25日防疫消毒大隊。（廖素慧攝）

嘉義市防疫消毒大隊消毒高鐵BRT候車站。（廖素慧攝）

嘉義市政府環保局25日防疫消毒大隊，將分3階段對交通站點、菜市場及商圈、學校周邊等人潮匯集的公共區域消毒，市長黃敏惠再次疾呼，做好個人衛生及環境清潔，居家隔離、檢疫的人不要趴趴走，這是不道德的。

國內新冠肺炎疫情持續發燒，嘉義縣市目前仍是零確診，被稱為台灣西部的最後防線，黃敏惠說，這是大家共同的努力，但社區傳播恐難避免，市府防疫一直有「最壞打算、最好準備」，未來不管有什麼案例，不用恐慌，做更好的環境清潔和個人衛生習慣，拱手不握手、多洗手，避免飛沫及接觸傳染。

黃敏惠說，居家隔離、檢疫的人請務必不要不要在外面趴趴走，這是不道德的，會影響社會安全，健康的人可走出來，醫生也建議多曬曬太陽增強免疫力。

嘉義市政府也由環保局成立防疫消毒大隊，有4輛消毒車、12名清潔隊員，負責噴灑稀釋的漂白水消毒環境。

清潔隊長林文郁說，本周消毒火車站、公車站、計程車招呼站等交通站區，下周針對百貨公司、商圈、菜市場、超市等場所周邊環境，最後消毒各學校的外圍，特別是人容易接觸的扶手、欄杆、公共區域座位等設施都要消毒。

林文郁說，高中、國中小學2月開學之前，已到各高國中小的校園消毒，包括穿堂、走廊、運動設施、操場等公共區域。

(中時 )